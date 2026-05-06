10:38, 6 мая 2026Спорт

Василевский раскритиковал слова тренера «Тампы» о вылете команды из плей-офф НХЛ

Василевский после вылета «Тампы» призвал игроков взять ответственность на себя
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский раскритиковал высказывание главного тренера команды Джона Купера о вылете команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sport24.

Ранее специалист отметил, что от команды отвернулись хоккейные боги. Вратарь счел это неудачной попыткой оправдаться.

«Мы как заезженная пластинка, повторяем одно и то же снова и снова. Нам следует поступить по-мужски и взять всю ответственность на себя», — заявил Василевский.

«Тампа» вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде. Команда в семиматчевом противостоянии уступила «Монреаль Канадиенс».

