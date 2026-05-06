Вежливый ультиматум при задержании россиян за призывы к диверсиям попал на видео

ФСБ показала видео задержания агентов Киева за сбор данных и призывы к диверсиям

ФСБ показала оперативное видео задержания восьмерых человек, подозреваемых в сборе данных для Украины об объектах в России и призывах к диверсиям в стране. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны силовики, которые проводят задержания. К одному из подозреваемых они вломились в квартиру и приказали вытянуть ноги и лечь на живот. При другом задержании правоохранитель проявляет вежливость и ультимативно заявляет, что если дверь не откроют, то ее взломают. Остальных задержали на улице. Юноша признается в том, что в проукраинских сообществах выкладывал комментарии, оправдывающие деятельность террористических организаций.

Еще одного подозреваемого увели прямо с трапа самолета, на котором он прилетел в Читу.

Задержания были проведены в Ижевске, Барнауле, Благовещенске, Астрахани, Кингисеппе, Чите и Томске. Среди задержанных россияне и иностранец, являющиеся агентами спецслужб Украины, которые собирали данные об объектах оборонно-промышленного комплекса и транспорта, участниках специальной военной операции, чтобы использовать эту информацию для диверсионно-террористических актов. Также часть подозреваемых делали публикации, оправдывающие ракетные и беспилотные атаки ВСУ, теракт на Крымском мосту.