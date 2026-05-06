Зеленский анонсировал изменения в министерствах

Зеленский: Кабинет министров Украины проведет изменения

Кабинет министров Украины ожидают изменения. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«В ближайшее время Кабинет министров Украины проведет изменения на уровне заместителей министров. Важно, чтобы была эффективная коммуникация с парламентариями и относительно вакантных должностей министров», — заявил Зеленский.

По его словам, перезагрузка ждет и государственные предприятия, включая «Энергоатом», для которого был сформирован новый наблюдательный совет.

Ранее депутат Верховной Рады Федор Вениславский призвал Зеленского уволить главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова после публикации его разговора с обвиняемым в коррупции бизнесменом Тимуром Миндичем.