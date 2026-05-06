Посудомойщица вербовала российских кадетов в легион «Свобода России». Для этого она разработала педагогическую игру с поощрениями

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии 53-летнюю посудомойщицу Кадетского корпуса Следственного комитета России имени Александра Невского Александру Житенко (внесена в РФ в перечень террористов). По версии следствия, она вербовала воспитанников в легион «Свобода России» (ЛСР, запрещенная в России террористическая организация), воюющий на стороне Украины, и давала им задания — от поиска зашифрованных записок до изучения основ разведки и конспирации. Сама подсудимая вину не признала, заявив, что все происходившее было «философским трепом», и она, наоборот, хотела помочь детям.
В прошлом посудомойщица работала учителем
Александра Житенко устроилась в Кадетский корпус в ноябре 2022 года — по ее словам, из практического интереса: хотела освоить кухонную работу и со временем перейти на более квалифицированную позицию.
До этого она преподавала английский язык в школе, но в конце 2010-х уволилась и стала работать сначала в прачечной, а потом в сфере общепита — печь блины в кафе.
По ее словам, этот опыт подтолкнул ее к идее развиваться в кулинарной сфере: она рассчитывала начать с позиции посудомойщицы и постепенно продвинуться дальше
В первые месяцы работы в Кадетском корпусе Житенко придумала для воспитанников трехуровневую игру, чтобы наладить их с ними контакт. Так, за хорошее выполнение обязанностей во время дежурств в столовой, решение тестов по ЕГЭ и творческие задания появилась система поощрений — сначала это были условные баллы, а вскоре они стали конвертироваться в деньги. Например, за работу в наряде подростки получали от 150 до 500 рублей, за решенные тесты — 800 рублей.
Деньги на выплаты Житенко частично брала из собственной зарплаты, частично — с кредитной карты. При этом зарабатывала она около 30 тысяч рублей и, по словам своей тети, погрязла в кредитах на десятки тысяч рублей. Детям же посудомойщица рассказывала, что выплаты им идут из некоего «патриотического кружка при библиотеке»
Всего в игре участвовали порядка 15 кадетов — прежде всего, как установило следствие, системой поощрений заинтересовались дети из неблагополучных семей. С ними Житенко вела беседы и обсуждала общественную повестку.
Житенко пропагандировала среди кадетов деятельность легиона «Свобода России»
В апреле 2023 года к игре захотел присоединиться еще один подросток. Спустя два месяца он получил от Житенко первые деньги — за решение вариантов ЕГЭ, и вслед за этим женщина предложила ему отвезти гуманитарную помощь для участников специальной военной операции (СВО) в воинскую часть в Нахабино. Совместная поездка состоялась 15 августа 2023 года. С тех пор Житенко стала приглашать подростка на встречи после занятий.
Как объяснила сама фигурантка, вскоре после передачи гумпомощи российским военным юноша стал расспрашивать ее об украинском «Легионе», всерьез увлекся этой темой и захотел связаться с его представителями. Выяснилось, что подросток узнал об организации из записки, спрятанной в шариковой ручке, которую ему подарила Житенко после поездки в Нахабино. На бумажке был указан адрес Telegram-канала «Легиона» и правила для вступления в него. Как записка оказалась в ручке Житенко объяснить не смогла, заявив, что сама ничего не подкладывала.
По ее словам, она стала уговаривать подростка оставить идею вступления в «Легион», но подросток на это якобы не реагировал, тогда Житенко решила ему подыграть — создать видимость, что помогает, и отвлечь от реально опасных действий
Так они стали общаться на различные темы, обсуждать общественную ситуацию и изучать украинский алфавит. Женщина давала ему почитать специализированную литературу, в том числе по развитию навыков конспирации, изготовления тайников и разведки местности. А вскоре она начала писать юноше записки на украинском языке якобы от «Легиона», прятала их на кладбище и предлагала искать.
Защита Житенко настаивала, что таким образом женщина хотела уберечь трудного подростка от ошибки. Однако гособвинение полагает иначе: с апреля 2023 года по апрель 2024 года посудомойщица, наоборот, во время бесед с подростком формировала у него негативное отношение к участникам СВО и правоохранителям, пропагандировала деятельность «Легиона» и пыталась развить у него навыки конспирации, изготовления тайников и разведки местности.
Целью Житенко также была одна из воинских частей в подмосковном Красногорске. Туда она пыталась попасть под разными предлогами — в том числе просила кадета связаться с командованием части якобы для волонтерства
По другой задумке москвичка хотела использовать подростка в роли продюсера из ВГИКа, который якобы участвует в съемках проекта про СВО. Попасть в часть Житенко хотела, представившись его тетей, а для маскировки использовать парик.
Житенко была агентом легиона «Свобода России»
Следствие установило, что Житенко была связана с «Легионом» и, имея прямой доступ к детям, планомерно вербовала их. Педагогическую игру, о которой она говорит, следствие посчитало лишь маскировкой — деньги же платились не за учебу, а за сбор разведданных о российских военных.
Так, следствие указывает, что в 2023 году среди привычных заданий, за которые кадеты получали деньги, Житенко предложила «выступить в ролике одной организации». Как потом на суде рассказал кадет, речь шла о «Легионе». Это объясняется в том числе и тем, что со своими подопечными женщина регулярно вела беседы, в которых критиковала СВО и российскую политику, а также негативно отзывалась о праздновании Дня Победы.
Сама же Житенко не отрицала своих разговоров с кадетами, но настаивала, что сказанное ею было философским трепом и просто сплетнями, которые она услышала от окружающих и близких
Женщина считает, что ее слова вырвали из контекста и она всего лишь высказывала свое мнение и цитировала публикации из интернета, чтобы расширить кругозор детей.
Тем не менее, 25 июля 2024 года в отношении Александры Житенко возбудили первое уголовное дело, обвинив ее по части 2 статьи 205.5 («Участие в террористической организации») УК РФ. Позже ей вменили еще три статьи: 205.1 («Финансирование терроризма»), 205.3 («Организация прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности») и части 3 статьи 30 и статьи 150 («Покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») УК РФ.
В ходе следствия Житенко частично признала вину. Однако позже она отказалась от своих слов, заявив, что на нее оказали психологическое давление. По словам женщины, следователь заявил, что ее подопечный подросток находится в СИЗО и, чтобы ему помочь нужно дать признательные показания. В то же время Житенко допустила наличие у себя психических расстройств.
По собственному самоанализу, могу предположить [у себя наличие] психопатию и когнитивное расстройство, биполярное
Отбывать наказание Житенко будет в колонии общего режима, также ей назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.