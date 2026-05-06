Посудомойщица вербовала российских кадетов в легион «Свобода России». Для этого она разработала педагогическую игру с поощрениями

Суд приговорил к 19 годам посудомойщицу из Москвы за обучение терроризму кадетов

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии 53-летнюю посудомойщицу Кадетского корпуса Следственного комитета России имени Александра Невского Александру Житенко (внесена в РФ в перечень террористов). По версии следствия, она вербовала воспитанников в легион «Свобода России» (ЛСР, запрещенная в России террористическая организация), воюющий на стороне Украины, и давала им задания — от поиска зашифрованных записок до изучения основ разведки и конспирации. Сама подсудимая вину не признала, заявив, что все происходившее было «философским трепом», и она, наоборот, хотела помочь детям.

В прошлом посудомойщица работала учителем

Александра Житенко устроилась в Кадетский корпус в ноябре 2022 года — по ее словам, из практического интереса: хотела освоить кухонную работу и со временем перейти на более квалифицированную позицию.

До этого она преподавала английский язык в школе, но в конце 2010-х уволилась и стала работать сначала в прачечной, а потом в сфере общепита — печь блины в кафе.

По ее словам, этот опыт подтолкнул ее к идее развиваться в кулинарной сфере: она рассчитывала начать с позиции посудомойщицы и постепенно продвинуться дальше

В первые месяцы работы в Кадетском корпусе Житенко придумала для воспитанников трехуровневую игру, чтобы наладить их с ними контакт. Так, за хорошее выполнение обязанностей во время дежурств в столовой, решение тестов по ЕГЭ и творческие задания появилась система поощрений — сначала это были условные баллы, а вскоре они стали конвертироваться в деньги. Например, за работу в наряде подростки получали от 150 до 500 рублей, за решенные тесты — 800 рублей.

Деньги на выплаты Житенко частично брала из собственной зарплаты, частично — с кредитной карты. При этом зарабатывала она около 30 тысяч рублей и, по словам своей тети, погрязла в кредитах на десятки тысяч рублей. Детям же посудомойщица рассказывала, что выплаты им идут из некоего «патриотического кружка при библиотеке»

Всего в игре участвовали порядка 15 кадетов — прежде всего, как установило следствие, системой поощрений заинтересовались дети из неблагополучных семей. С ними Житенко вела беседы и обсуждала общественную повестку.

Житенко пропагандировала среди кадетов деятельность легиона «Свобода России»

В апреле 2023 года к игре захотел присоединиться еще один подросток. Спустя два месяца он получил от Житенко первые деньги — за решение вариантов ЕГЭ, и вслед за этим женщина предложила ему отвезти гуманитарную помощь для участников специальной военной операции (СВО) в воинскую часть в Нахабино. Совместная поездка состоялась 15 августа 2023 года. С тех пор Житенко стала приглашать подростка на встречи после занятий.

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Как объяснила сама фигурантка, вскоре после передачи гумпомощи российским военным юноша стал расспрашивать ее об украинском «Легионе», всерьез увлекся этой темой и захотел связаться с его представителями. Выяснилось, что подросток узнал об организации из записки, спрятанной в шариковой ручке, которую ему подарила Житенко после поездки в Нахабино. На бумажке был указан адрес Telegram-канала «Легиона» и правила для вступления в него. Как записка оказалась в ручке Житенко объяснить не смогла, заявив, что сама ничего не подкладывала.

По ее словам, она стала уговаривать подростка оставить идею вступления в «Легион», но подросток на это якобы не реагировал, тогда Житенко решила ему подыграть — создать видимость, что помогает, и отвлечь от реально опасных действий

Так они стали общаться на различные темы, обсуждать общественную ситуацию и изучать украинский алфавит. Женщина давала ему почитать специализированную литературу, в том числе по развитию навыков конспирации, изготовления тайников и разведки местности. А вскоре она начала писать юноше записки на украинском языке якобы от «Легиона», прятала их на кладбище и предлагала искать.

Защита Житенко настаивала, что таким образом женщина хотела уберечь трудного подростка от ошибки. Однако гособвинение полагает иначе: с апреля 2023 года по апрель 2024 года посудомойщица, наоборот, во время бесед с подростком формировала у него негативное отношение к участникам СВО и правоохранителям, пропагандировала деятельность «Легиона» и пыталась развить у него навыки конспирации, изготовления тайников и разведки местности.

Целью Житенко также была одна из воинских частей в подмосковном Красногорске. Туда она пыталась попасть под разными предлогами — в том числе просила кадета связаться с командованием части якобы для волонтерства

По другой задумке москвичка хотела использовать подростка в роли продюсера из ВГИКа, который якобы участвует в съемках проекта про СВО. Попасть в часть Житенко хотела, представившись его тетей, а для маскировки использовать парик.

Житенко была агентом легиона «Свобода России»

Следствие установило, что Житенко была связана с «Легионом» и, имея прямой доступ к детям, планомерно вербовала их. Педагогическую игру, о которой она говорит, следствие посчитало лишь маскировкой — деньги же платились не за учебу, а за сбор разведданных о российских военных.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Так, следствие указывает, что в 2023 году среди привычных заданий, за которые кадеты получали деньги, Житенко предложила «выступить в ролике одной организации». Как потом на суде рассказал кадет, речь шла о «Легионе». Это объясняется в том числе и тем, что со своими подопечными женщина регулярно вела беседы, в которых критиковала СВО и российскую политику, а также негативно отзывалась о праздновании Дня Победы.

Сама же Житенко не отрицала своих разговоров с кадетами, но настаивала, что сказанное ею было философским трепом и просто сплетнями, которые она услышала от окружающих и близких

Женщина считает, что ее слова вырвали из контекста и она всего лишь высказывала свое мнение и цитировала публикации из интернета, чтобы расширить кругозор детей.

Тем не менее, 25 июля 2024 года в отношении Александры Житенко возбудили первое уголовное дело, обвинив ее по части 2 статьи 205.5 («Участие в террористической организации») УК РФ. Позже ей вменили еще три статьи: 205.1 («Финансирование терроризма»), 205.3 («Организация прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности») и части 3 статьи 30 и статьи 150 («Покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») УК РФ.

В ходе следствия Житенко частично признала вину. Однако позже она отказалась от своих слов, заявив, что на нее оказали психологическое давление. По словам женщины, следователь заявил, что ее подопечный подросток находится в СИЗО и, чтобы ему помочь нужно дать признательные показания. В то же время Житенко допустила наличие у себя психических расстройств.

По собственному самоанализу, могу предположить [у себя наличие] психопатию и когнитивное расстройство, биполярное Александра Житенко подсудимая

Отбывать наказание Житенко будет в колонии общего режима, также ей назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.