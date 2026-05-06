20:46, 6 мая 2026Культура

Звезда «Кадетства» назвал любимые фильмы военных лет

Актер Стеклов назвал «На всю оставшуюся жизнь» любимым военным фильмом
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Владимир Стеклов, известный по сериалу «Кадетство», рассказал о своих любимых военных фильмах. Об этом он сообщил в интервью «Абзацу».

По словам артиста, ему нравятся фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. «Это настолько рифмуется с СВО, что я не побоюсь сказать, что это сегодня и сейчас происходит», — заявил Владимир.

Стеклов назвал несколько любимых картин, среди которых оказались «На всю оставшуюся жизнь» Петра Фоменко и «Два бойца» Леонида Лукова.

Ранее певец Стас Пьеха назвал композиции о Великой Отечественной войне (ВОВ), которые способны растрогать его до слез. Исполнитель отметил, что не считает нужным заставлять детей изучать военные песни.

