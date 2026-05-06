12:21, 6 мая 2026

Звезда «Уральских пельменей» показал возлюбленную на 26 лет младше него

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Сергей Исаев и Виталина Протасова. Кадр: @vitadiv.a

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Сергей Исаев показал новую возлюбленную. Как пишет E1, 54-летний актер встречается с моделью и актрисой Виталиной Протасовой, которая младше него на 26 лет.

Артист опубликовал в соцсетях фото и видео, на которых он отдыхает за границей с новой возлюбленной. При этом, по данным издания, ранее они уже появлялись вместе на публике: Исаев и Протасова вместе выходили на сцену на новогоднем шоу «Уральских пельменей».

Отмечается, что Протасовой 28 лет. Она родом из Томской области, живет и работает в Москве. Также известно, что модель четыре года прожила в Португалии.

Исаев заявил о том, что ищет пару, в сентябре 2024 года. До этого артист состоял в незарегистрированном браке с возлюбленной Ириной. У них родилось двое детей.

Ранее участник «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин прокомментировал свою популярность у молодежи. Артист признался, что не разбирается в трендах в соцсетях.

