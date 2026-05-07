Популярный в России 27-летний стример похвастался отношениями с сотнями девушек

Стример Анар Абдуллаев заявил, что у него было более 700 девушек

Популярный в России стример Анар Абдуллаев похвастался отношениями с сотнями девушек. Об этом он рассказал в шоу рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) «Вопрос ребром», запись выпуска доступна на YouTube.

«Анар, ты говоришь на своих стримах, что у тебя было более 700 девушек. (...) Скажи, как с таким прошлым ты собираешься строить семью? И как ты думаешь, согласится ли девушка, зная это, выйти за тебя замуж?» — поинтересовалась у 27-летнего стримера зрительница из зала.

В ответ Баста сильно удивился. «700 девушек вообще у тебя было? 700?» — переспросил он у Абдуллаева. Стример подтвердил слова зрительницы. «Была такая у меня, знаешь, разгульная жизнь раньше, сейчас уже нет. Гулял, не скрою», — заявил он и предположил, что будущей возлюбленной будет сложно принять его прошлое.

