Тревел-блогерша описала отличие европейцев от россиян словами «наши стесняются это сказать». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Она поделилась, что за годы жизни в Европе заметила, что местные говорят то, что в России — не принято. Она рассказала, как познакомилась в итальянском Палермо с девушкой из Польши, и они договорились встретиться на кофе. За выбор места отвечала россиянка. «Знакомая заходит, оглядывается по сторонам, и говорит "хм, выглядит по-богатому". Я уже понимаю, что за этим последует. Затем она говорит, что это ее вина, что она не посмотрела меню до того, как согласиться», — вспоминает автор блога. По ее словам, кофе стоил три евро (около 264 рублей).

Тем не менее россиянка предложила найти другое место. «Давай, мне не по карману это кофе сейчас», — ответила ей знакомая из Польши. «Фразы "для меня это дорого", "я хочу найти дешевле", "я не хочу платить больше", я слышу на протяжении всех лет от европейцев. Здесь никто не стесняется это говорить, это как сказать "я хочу воды", абсолютно нормальная вещь для людей здесь. Причем часто говорят ее люди далеко не бедные», — заметила соотечественница.

По ее наблюдениям, в России людям стыдно признаться, что у них недостаточно денег. Один итальянец в беседе с тревел-блогершей сказал, что именно благодаря умениям копить и экономить, которые воспитываются с детства, европейцы и состоятельнее.

Ранее тревел-блогерша описала жизнь в Европе фразой «в России ничем не хуже, а то и лучше». Она призналась, что «роскоши там нет».