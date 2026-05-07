Завершение конфликта на Украине становится все менее очевидным. Об этом заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, Украина отдала России инициативу на поле боя. В то же время Залужный признал, что мобилизация и методы ее проведения усугубляют конфликт между Киевом и населением страны.

В конце апреля бывший главком ВСУ пообещал перед смертью взять клятву со своего сына, что тот вернет утерянные Украиной территории. При этом отмечалось, что у Залужного нет сыновей, он воспитывает двух дочерей.

Ранее стало известно о прорыве российских военных к центру ключевого для фронта города. Речь шла о Константиновке в Донецкой Народной Республике.