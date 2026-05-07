12:10, 7 мая 2026Россия

Чернокожий участник СВО захотел стать депутатом в приграничье

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Чернокожий участник специальной военной операции Мануэл Нелсон Томаш захотел стать депутатом в Белгороде. Это следует из карточки участника предварительного голосования на должность депутата горсовета столицы Белгородской области.

На сайте голосования говорится, что Мануэл Нелсон родился в городе Лобиту в Анголе, а после окончания школы отправился учиться в Россию на врача — он стал хирургом, а после дополнительной учебы в Белоруссии получил специальность кардиохирурга. В приграничье он живет уже более 16 лет. В 2024 году он заключил контракт для участия в спецоперации в качестве военврача и уже провел около восьми тысяч операций.

Скриншот: Портал электронного предварительного голосования

Мужчина разведен, у него пятеро детей, и в его предвыборной программе упоминается повышение демографии. В карточке Мануэла Нелсона уточняется, что он исповедует православие.

Ранее, в 2022 году сообщалось, что гражданство России получил латышский оппозиционер Бенес Айо, известный под прозвищем Черный Ленин. Он также участвовал в спецоперации.

