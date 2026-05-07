11:42, 7 мая 2026

Собянин: Средства ПВО сбили 31 летевший на Москву беспилотник
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Число летевших на Москву беспилотников превысило 30. Мэр столицы Сергей Собянин в Telegram сообщил, что по состоянию на 11:27 дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 31 дрон.

Ранее сообщалось о 24 уничтоженных беспилотниках с трех часов ночи 7 мая. За последний час было сбито еще семь дронов, летевших в сторону столицы.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

В ночь с 6 на 7 мая Украина направила в сторону России 347 дронов. Атака стала рекордной по массовости. Удары были нанесены на фоне «режима тишины», который объявил украинский лидер Владимир Зеленский в честь празднования Дня Победы с полуночи среды, 6 мая.

