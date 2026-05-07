Число сбитых беспилотников на подлете к Москве выросло до 24

Собянин: Средства ПВО сбили 24 беспилотника на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 беспилотника на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Число сбитых дронов выросло за последний час. Ранее сообщалось о 16 уничтоженных беспилотниках с трех часов ночи 7 мая.

С 9:54 было сообщено о еще восьми летевших на Москву беспилотниках. «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил Собянин.

В ночь с 6 на 7 мая Украина направила в сторону России сотни дронов. Минувшая атака стала рекордной по массовости, поскольку было сбито 347 БПЛА. Удары были нанесены на фоне «режима тишины», который объявил украинский лидер Владимир Зеленский в честь празднования Дня Победы с полуночи среды, 6 мая.