Число сбитых беспилотников на подлете к Москве выросло до 24

10:39, 7 мая 2026Россия

Собянин: Средства ПВО сбили 24 беспилотника на подлете к Москве
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 беспилотника на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Число сбитых дронов выросло за последний час. Ранее сообщалось о 16 уничтоженных беспилотниках с трех часов ночи 7 мая.

С 9:54 было сообщено о еще восьми летевших на Москву беспилотниках. «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил Собянин.

В ночь с 6 на 7 мая Украина направила в сторону России сотни дронов. Минувшая атака стала рекордной по массовости, поскольку было сбито 347 БПЛА. Удары были нанесены на фоне «режима тишины», который объявил украинский лидер Владимир Зеленский в честь празднования Дня Победы с полуночи среды, 6 мая.

