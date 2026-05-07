Девушка раскрыла предназначение погон на гражданской одежде и взорвала соцсети

Девушка с никнеймом @jlg7z из Лондона раскрыла предназначение погон на гражданской одежде и взорвала соцсети. Видео появилось на ее странице в TikTok.

На размещенных кадрах англичанка предстала в синем топе, джинсах и вишневой кожаной куртке. При этом она отстегнула погон на верхней одежде, надела на плечо ремень от сумки и вновь пристегнула хлястик. «Так вот зачем на самом деле нужны эти пуговицы на куртках?» — заявила автор поста.

Ролик набрал 10 миллионов просмотров. «Ты изменила всю мою жизнь», «Значит, я смогу ездить на мотоцикле со своей маленькой сумочкой?», «Я постоянно использую подобным образом эти детали!», «Такое ощущение, что я вспомнила то, что давно забыла», — отметили зрители.

В августе 2025 года журналисты The Sun раскрыли тайный смысл популярной у молодежи позы на семейных фото.