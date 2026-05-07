Девушка разрыдалась и сбежала из дома после одной фразы пятилетнего племянника

Пользовательница Reddit с ником Throwaway_Will4940 пожаловалась на свою невестку, чрезмерно близко воспринимающую к сердцу любую ненароком сказанную ей фразу. Последний инцидент приключился во время празднования детского дня рождения.

«Один из гостей праздника — пятилетний мальчуган — иногда ведет себя грубо с окружающими, у него совсем нет самоконтроля. Во время торжества, когда она помогала раздавать еду, он назвал ее толстой. Она немедленно начала громко реветь, поэтому я отвела ее в комнату и попросила не выходить, пока она не успокоится», — написала автор.

Однако эта просьба привела чувствительную невестку в еще большее смятение. Она не стала портить праздник детям, но и сама в доме не задержалась. Она ушла в машину и больше не вернулась на вечеринку. Из-за этого у автора произошла ссора со своим сыном — мужем обиженной девушки. Тот потребовал, чтобы мать извинилась перед его женой, однако она не планирует этого делать.

