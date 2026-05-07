Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:01, 7 мая 2026Из жизни

Девушка сняла мужчину голым на видео и обвинила его в сексуальных домогательствах

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Noel Celis / Reuters

В США курьера доставки, которая сняла клиента голым и выложила ролик в интернет, обвинили в унижении достоинства человека. Об этом пишет New York Post.

23-летней Оливии Хендерсон из Нью-Йорка предъявили новое обвинение в связи с инцидентом, который произошел 12 октября 2025 года. Девушка занималась доставкой продуктов. Она приехала к клиенту, который попросил оставить заказ у входной двери. Дверь дома оказалась открытой, а клиент уснул на диване в комнате. При этом на нем не было одежды.

Вместо того чтобы оставить заказ и уехать, Хендерсон сняла мужчину на камеру мобильного телефона и выложила ролик в TikTok. Видео стало вирусным и набрало более 30 миллионов просмотров. При этом Хендерсон попыталась обвинить мужчину в сексуальных домогательствах, так как он якобы специально улегся голым на диване, который был виден от входной двери.

Материалы по теме:
«Я испытываю ужас» Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
«Я испытываю ужас»Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
15 июля 2021
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021

В ходе следствия выяснилось, что мужчина был пьян и спал, так что не мог знать о появлении Хендерсон. Помимо унижения достоинства, ее обвиняют в незаконной слежке за человеком и распространении материалов, полученных в ходе незаконного наблюдения.

Ранее сообщалось, что в Таиланде спасатель признался в сексуальных домогательствах к знаменитой телевизионной актрисе Кристин Гуласатри Михальски. Мужчина воспользовался тем, что у женщины был приступ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Единственный, кому было сообщено о самоубийстве фюрера — это Сталин». ФСБ рассекретила детали самоубийства Гитлера

    АвтоВАЗ рассекретил палитру окрасов нового кроссовера Lada Azimut

    Развеян популярный миф о пиве и спорте

    Названы проблемы китайского кроссовера Exeed

    Девушка сняла мужчину голым на видео и обвинила его в сексуальных домогательствах

    В России захотели отменить плату за парковку для двух машин для некоторых водителей

    Россиянам посоветовали начать инвестировать с 10 тысяч рублей

    Девушка разрыдалась и сбежала из дома после одной фразы пятилетнего племянника

    В США назвали причину «огромного давления» на Зеленского

    Украинский дрон сбили шапкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok