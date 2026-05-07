Девушка сняла мужчину голым на видео и обвинила его в сексуальных домогательствах

В США курьера доставки, которая сняла клиента голым и выложила ролик в интернет, обвинили в унижении достоинства человека. Об этом пишет New York Post.

23-летней Оливии Хендерсон из Нью-Йорка предъявили новое обвинение в связи с инцидентом, который произошел 12 октября 2025 года. Девушка занималась доставкой продуктов. Она приехала к клиенту, который попросил оставить заказ у входной двери. Дверь дома оказалась открытой, а клиент уснул на диване в комнате. При этом на нем не было одежды.

Вместо того чтобы оставить заказ и уехать, Хендерсон сняла мужчину на камеру мобильного телефона и выложила ролик в TikTok. Видео стало вирусным и набрало более 30 миллионов просмотров. При этом Хендерсон попыталась обвинить мужчину в сексуальных домогательствах, так как он якобы специально улегся голым на диване, который был виден от входной двери.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина был пьян и спал, так что не мог знать о появлении Хендерсон. Помимо унижения достоинства, ее обвиняют в незаконной слежке за человеком и распространении материалов, полученных в ходе незаконного наблюдения.

