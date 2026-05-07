Девушка выложила фото найденной во время уборки вещи и получила совет отнести ее в музей

Пользовательница Reddit с ником QueasyBroccoli185 выложила на портале снимок старинной книги, обнаруженной во время уборки в доме, оставшемся ей в наследство от отца. Она попросила других посетителей разобраться, насколько ценна ее находка.

«Фантастический экземпляр из немецкоязычной части Швейцарии. Довольно редкий, я бы сказал. Один из первых печатных травников того периода в этом регионе. Определенно стоит как минимум несколько тысяч евро, учитывая отличное состояние книги», — подсказал ей один из пользователей.

Рассмотрев как следует обложку, комментаторы сделали вывод, что книга была издана в 1547 году. Некоторые из них предложили автору не продавать книгу, а отнести ее в музей.

«Это первое издание самой известной книги о травах эпохи Возрождения, — написал один из них. — В Швейцарии его стоимость сегодня достигает шести тысяч евро».

