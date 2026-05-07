Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 7 мая 2026Интернет и СМИ

Девушка выложила фото найденной во время уборки вещи и получила совет отнести ее в музей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @QueasyBroccoli185 / Reddit

Пользовательница Reddit с ником QueasyBroccoli185 выложила на портале снимок старинной книги, обнаруженной во время уборки в доме, оставшемся ей в наследство от отца. Она попросила других посетителей разобраться, насколько ценна ее находка.

«Фантастический экземпляр из немецкоязычной части Швейцарии. Довольно редкий, я бы сказал. Один из первых печатных травников того периода в этом регионе. Определенно стоит как минимум несколько тысяч евро, учитывая отличное состояние книги», — подсказал ей один из пользователей.

Рассмотрев как следует обложку, комментаторы сделали вывод, что книга была издана в 1547 году. Некоторые из них предложили автору не продавать книгу, а отнести ее в музей.

«Это первое издание самой известной книги о травах эпохи Возрождения, — написал один из них. — В Швейцарии его стоимость сегодня достигает шести тысяч евро».

Ранее находка из бабушкиного шкафа потрясла пользователей сети. Ей оказался старинный молитвенник, написанный на немецком языке и изданный в 1711 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пожаловались на разрушения беспрецедентного масштаба. Куда попал «Искандер» и почему удар стал таким мощным?

    Освобожденного при обмене оппозиционера переобъявили в розыск в России

    ВСУ перебросили резервы к Сумам из-за российских войск

    Собянин сообщил о новой атаке украинских беспилотников на Москву

    Microsoft обвинили в обмане геймеров

    Девушка выложила фото найденной во время уборки вещи и получила совет отнести ее в музей

    Блогерша описала отличие европейцев от россиян словами «наши стесняются это сказать»

    Эксперт Милешкин оценил новые парковочные льготы для некоторых водителей

    Возившую в коляске мертвого ребенка россиянку отправили в психдиспансер

    В США определили доминирующую сторону конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok