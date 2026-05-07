Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:10, 7 мая 2026Ценности

Девушка за сутки сшила сестре платье на выпускной и вызвала ажиотаж в сети

Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: @jadamfnkay

Блогерша и дизайнер-самоучка Джада Кей из США за сутки сшила сестре платье на выпускной вечер и вызвала ажиотаж в сети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Сначала Кей показала, как покупает расшитую бисером черную ткань, кроит ее и накалывает на манекен. Затем она доработала детали на фигуре сестры во время примерки и продемонстрировала результат. Так, ее родственница позировала на улице в корсетном расклешенном макси-платье. «Сшила платье сестре на выпускной за 24 часа», — указала в подписи автор поста.

Видео набрало 1,6 миллиона просмотров. Зрители восхитились кадрами в комментариях. «Ты такая талантливая! Платье выглядит потрясающе», «Я просто в шоке! 24 ​​часа? Очень впечатляет!», «Ты можешь сшить платье для моей дочери?», «Можно к тебе обратиться, когда я соберусь замуж?», «Невероятно! Это должно стать твоей профессией», «Кто-нибудь откройте для нее магазин!» — заявили юзеры.

В апреле дочь ветерана армии США, блогерши Шарнелл Брук Чамия сшила наряд на свой выпускной вечер и восхитила пользователей сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ударил в расположенный в 2000 километров от Украины дом в российском городе

    НАСА запустит Dragon к МКС 12 мая

    Захарова предупредила французских бизнесменов об опасностях сотрудничества с Украиной

    Предложивший ВСУ завоевать Китай политик захотел диктатуры

    На Первый канал подали в суд из-за шутки про русских в КВН

    В Словакии объяснили цель поездки Фицо в Москву на 9 Мая

    В Европе начали повышать ставки

    Нападение подростка на мужчину ради 3,8 миллиона рублей в Москве попало на видео

    Девушка за сутки сшила сестре платье на выпускной и вызвала ажиотаж в сети

    Чернокожий участник СВО захотел стать депутатом в приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok