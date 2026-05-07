Девушка задумалась о разрыве отношений с лучшей подругой по неожиданной причине

Пользовательница Reddit с ником Some-Lawyer-2692 рассказала о причинах, из-за которых она задумалась о разрыве отношений с лучшей подругой. Это произошло вскоре после того, как та переехала в другой город.

«В последние несколько месяцев она начала рассказывать об одном парне с работы и о том, что он уделяет ей много внимания. Я не придавала этому особого значения, пока она не сказала мне, что он женат и у него есть ребенок. Они живут в маленьком городке, где все друг друга знают, и многие работают в той же компании, что и моя подруга. Я сказала, что ей не следует заводить отношения с этим мужчиной», — написала автор.

Однако подруга не прислушалась к совету автора. Спустя месяц она уже занималась сексом с тем коллегой у него дома, пока его жены не было дома. При этом любовница утверждает, что этот роман для нее — просто развлечение, скрашивающая одиночество после переезда в новое место.

«Я не знаю, что делать, но с моральной точки зрения это не соответствует моим принципам. Стоит ли мне поговорить с ней об этом или прекратить дружбу?» — задалась вопросом автор.

Большинство других пользователей в комментариях посоветовали девушке больше не общаться с подругой. По их мнению, не стоит пускать в свою жизнь тех, кто разрушает чужие семьи.

