12:30, 7 мая 2026

Диетолог объяснил сонливость после утреннего кофе

Диетолог Лериц: Когда кофеин выводится из организма, усталость возвращается
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Александр Лериц объяснил, почему после утреннего кофе может клонить в сон. Причины этого состояния он назвал в беседе с TakeOut.

По словам Лерица, кофеин блокирует рецепторы аденозина — соединения, стимулирует сон и подавляет бодрость. Однако, когда кофеин выводится из организма, аденозин снова начинает действовать, из-за чего и может появляться усталость.

Специалист уточнил, что такой эффект возникает далеко не всегда. «Если человек ночью поспал четыре-пять часов и выпил кофе, чтобы взбодриться, то, когда действие кофеина закончится, он, скорее всего, испытает чувство усталости, вызванное недостатком сна», — отметил диетолог.

Лериц также предупредил, что люди, которые пьют много быть кофе, могут быть более склонны к тому, чтобы ощущать сонливость. «Кофеин очень эффективен при временном подавлении усталости, но часто становится пластырем, который не устраняет проблемы образа жизни. Я бы посоветовал провести инвентаризацию привычек, чтобы понять, какие из них — высокий уровень стресса, недостаточный сон — могут провоцировать усталость», — заключил он.

Ранее кардиолог Денис Соколов предупредил, что даже одна чашка кофе иногда может спровоцировать рост артериального давления. При этом, по его словам, при регулярном употреблении напитка организм вырабатывает толерантность к кофеину.

