Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:02, 7 мая 2026Из жизни

Фекальное цунами из Мексики испортило отдых на лучшем пляже США

Лучший пляж США оказался под угрозой закрытия из-за сточных вод из Мексики
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Mike Blake / Reuters

В американском городе Коронадо, штат Калифорния, один из лучших пляжей страны оказался под угрозой закрытия из-за сточных вод из Мексики. Об этом сообщает New York Post.

Залив Сан-Диего, возле которого расположен Коронадо, стремительно загрязняется: по оценкам экологов, в день туда поступает около 38 миллионов галлонов сточных вод из реки Тихуана. Местные жители называют экологическую катастрофу «фекальным цунами».

Это был рай на земле, а теперь я называю это потерянным раем

Уитни Дэвид63-летняя местная жительница и серфингистка

Из-за загрязнения страдают не только любители пляжного отдыха. Высокая концентрация сероводорода может влиять на здоровье людей. Согласно недавнему опросу жителей и работников региона, люди жалуются на проблемы с дыханием, головные боли, желудочные расстройства и даже трудности с концентрацией внимания.

Сточные воды Тихуаны уже много лет портят экологическую обстановку в США. Однако проблема обострилась в последние 30 лет из-за того, что население в одноименном приграничном городе увеличилось более чем в два раза и городская канализация перестала справляться.

Член совета наблюдателей округа Сан-Диего Палома Агирре призвала губернатора принять меры по борьбе с загрязнением, назвав его «худшей экологической катастрофой в Соединенных Штатах».

Материалы по теме:
Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
Дали жару.США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
13 августа 2022
На дне. Испанскую деревню затопили 30 лет назад. Как засуха подарила ей вторую жизнь?
На дне.Испанскую деревню затопили 30 лет назад. Как засуха подарила ей вторую жизнь?
31 марта 2022

Ранее сообщалось, что в США из-за проливных дождей штат Айова затопило «фекальным супом». В регионе объявили чрезвычайное положение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский призвал иностранных лидеров не находиться в Москве 9 мая

    Мощный торнадо обрушился на США и снес сотни домов

    Фекальное цунами из Мексики испортило отдых на лучшем пляже США

    В Москве пожар заблокировал в квартире ребенка

    Пять российских авиакомпаний сообщили об изменении правил провоза пауэрбанков

    Apple купит миллионы бракованных чипов

    Трамп признался в любви шутившему про него иностранному лидеру

    Раскрыты пикантные подробности о звездах в туалете на Met Gala

    В России суд отменил автоштраф за тонировку по одной причине

    Дуров объявил о масштабном обновлении Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok