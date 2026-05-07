20:27, 7 мая 2026Мир

Франция после Дурова взялась за Маска

Le Monde: Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Маска
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении американского предпринимателя Илона Маска и принадлежащей ему соцсети X. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.

«Прокуратура Парижа открыла 6 мая предварительное расследование против материнской компании соцсети X, ее руководителя Илона Маска и генерального директора соцсети до лета 2025 года Линды Яккарино», — сказано в сообщении. Одной из причин разбирательства, как утверждается, стала неявка Маска на допрос во французскую прокуратуру 20 апреля.

В декабре прошлого года Франция наложила штраф в размере 120 миллионов евро на соцсеть X. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро назвал это взыскание «только началом» под предлогом нарушения европейского закона о цифровых услугах. Он вступил в силу на территории ЕС в августе 2023 года.

До этого, в августе 2024 года, в аэропорту Ле-Бурже в Париже задержали основателя Telegram Павла Дурова. Его обвинили в том, что он причастен к преступлениям, совершаемым через мессенджер. Основателя Telegram взяли под судебный надзор и обязали его выплатить залог, размер которого составил пять миллионов евро.

