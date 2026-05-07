10:43, 7 мая 2026

Готовность Украины принять шокирующие условия ради европейского кредита оценили

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Тема мобилизации на Украине идет не в лоб, а различными расширениями уже существующих мер, и этот процесс не останавливался, рассказал политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что европейцы могут потребовать от Киева снижение призывного возраста для предоставления многомиллиардного кредита. Возможные условия назвал постпред России в ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Эксперт отметил, что тема женской мобилизации и снижения возраста обсуждается на Украине довольно давно. Происходит это, по его словам, предложением «Контракта 18-24», снижением количества брони и введением каких-то новых особых обстоятельств для разных категорий.

«В лоб они это, конечно, не выполнят, потому что это чревато, напряжение общества довольно серьезное. Но вот косвенно они будут к этому подбираться и ставить условия для того, чтобы выполнять эти требования. А такие требования могут быть. Но, скорее всего, сейчас они сосредоточатся также на попытках "бусифицировать" тех, кто находится в ближайших странах — Польше и так далее», — считает Асафов.

Политолог также указал, что Германия тоже, судя по всему, получала такой же сигнал и уже начала сотрудничать в этом направлении. В ФРГ будут использовать все возможные пути для того, чтобы эти схожие требования выполнить, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Великобритания планирует присоединиться к кредиту ЕС для Украины. До этого появлялась информация, что выделенного займа в размере 90 миллиардов евро для Украины может не хватить, поскольку потребности Киева выросли за время одобрения этих средств.

