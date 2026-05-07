Иностранка выслушала приговор за создание банды в России

В Приморье суд приговорил иностранку за контрабанду леса и создание ОПГ

В Приморском крае суд приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима иностранку, которая создала преступное сообщество для незаконного оборота древесины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Женщину также оштрафовали на 990 тысяч рублей. Ее признали виновной по трем статьям, среди которых 210 («Создание преступного сообщества») и 226.1 («Контрабанда стратегически важных ресурсов») УК РФ. При этом с 2019 по 2024 год осужденная была в федеральном розыске.

По версии следствия, в 2016 году женщина участвовала в создании преступного сообщества для незаконного оборота древесины. Она привлекла знакомого соотечественника и двух жителей Приморья. С 2016 по 2018 год сообщники приобрели более 23 тысяч кубометров дуба монгольского и ясеня маньчжурского стоимостью свыше 450 миллионов рублей без документов о происхождении продукции. Для легализации они организовали фиктивный документооборот и использовали поддельные бумаги от подконтрольных компаний. Основной объем лесоматериалов переработали и незаконно вывезли за границу.

Ранее в Подмосковье осудили двоих мужчин за контрабанду военной оптики.