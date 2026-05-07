Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:51, 7 мая 2026Силовые структуры

Иностранка выслушала приговор за создание банды в России

В Приморье суд приговорил иностранку за контрабанду леса и создание ОПГ
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Приморском крае суд приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима иностранку, которая создала преступное сообщество для незаконного оборота древесины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Женщину также оштрафовали на 990 тысяч рублей. Ее признали виновной по трем статьям, среди которых 210 («Создание преступного сообщества») и 226.1 («Контрабанда стратегически важных ресурсов») УК РФ. При этом с 2019 по 2024 год осужденная была в федеральном розыске.

По версии следствия, в 2016 году женщина участвовала в создании преступного сообщества для незаконного оборота древесины. Она привлекла знакомого соотечественника и двух жителей Приморья. С 2016 по 2018 год сообщники приобрели более 23 тысяч кубометров дуба монгольского и ясеня маньчжурского стоимостью свыше 450 миллионов рублей без документов о происхождении продукции. Для легализации они организовали фиктивный документооборот и использовали поддельные бумаги от подконтрольных компаний. Основной объем лесоматериалов переработали и незаконно вывезли за границу.

Ранее в Подмосковье осудили двоих мужчин за контрабанду военной оптики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем применять наши дальнобойные возможности». Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Каллас обвинили в ненависти к русским

    Прокуратура начала проверку из-за задержек самолетов в московских аэропортах

    Двухлетнего ребенка заметили на козырьке подъезда в Москве

    Чемезов рассказал о секундных залпах высокоточной «Сармы»

    Сафонов прокомментировал выход ПСЖ в финал Лиги чемпионов

    52-летняя телеведущая Аврора раскрыла секреты моложавой внешности

    Соперник Пашиняна сделал заявление о «поручении Путина»

    Москвичам рассказали об отключении горячей воды

    На Украине описали вайб приехавшего европейского короля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok