Колумбийские наемники попытались прорваться к границе России

Колумбийские наемники попытались прорваться к границе России, однако их остановили бойцы отряда «Шторм» 7-го мотострелкового полка. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Бойцы отразили наступление иностранных боевиков. Часть наемников уничтожена, часть взята в плен», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что колумбийские наемники в первый же день отказались выходить на позиции на участке фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области. Они взбунтовались из-за недовольства украинским командованием.

