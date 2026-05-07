Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:35, 7 мая 2026Бывший СССР

Крупнейший металлургический завод Украины остановил работу

Крупнейший меткомбинат Украины остановил работу из-за проблем с логистикой

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Крупнейший металлургический завод Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» горнодобывающие и сталелитейные производственные мощности. Об этом сообщает ТАСС.

Поясняется, что такое решение принято из-за срыва поставок сырья компанией «Укрзализныця». «Они просто не довозят до нас ключевую составляющую чугунолитейного производства, без которой мы не в состоянии выпускать чугун», — отметил гендиректор завода Мауро Лонгобардо.

В 2024 году металлокомбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» оказался под угрозой. Тогда Лонгобардо заявил, что из-за продолжения мобилизации у комбината не будет достаточно сотрудников для функционирования. Чтобы восполнить дефицит кадров, металлокомбинат начал привлекать на работу женщин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ на агрессию неизбежен». Российский МИД посоветовал иностранным дипломатам покинуть Киев

    Россиянин получил шесть лет колонии из-за оружия в дупле

    Врач дал пять советов для пробуждения без болей в спине

    В США назвали условие возобновления бомбардировок Ирана

    Четырехлетний мальчик выпал из окна в центре Москвы

    В Москве задержан «звездный» адвокат

    Связанная с мебелью смертельная болезнь встревожила врачей

    Крупнейший металлургический завод Украины остановил работу

    ФСБ рассекретила детали самоубийства Гитлера

    Член Конгресса США увидела «вещи внеземного происхождения» на секретном объекте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok