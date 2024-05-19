«Пишем один некролог каждую неделю». Крупнейший производитель стали на Украине заявил о проблемах из-за мобилизации

На Украине крупнейший металлокомбинат оказался под угрозой из-за мобилизации

Крупнейший производитель стали на Украине заявил о проблемах из-за мобилизации. Металлокомбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» оказался под угрозой.

По словам главы предприятия Мауро Лонгобардо, из-за продолжения мобилизации у комбината не будет достаточно сотрудников для функционирования. Заводу уже пришлось сократить производство, в том числе стали, которая необходима для защиты объектов энергетики. Это, в свою очередь, привело к снижению прибыли и налоговых поступлений в бюджет, добавил он.

Чтобы восполнить дефицит кадров, металлокомбинат начал привлекать на работу женщин. Для этого по городу размещены билборды с изображением женщин в оранжевой спецформе. Если ранее сотрудницы занимали в основном административные позиции, теперь они занимаются и физически тяжелой работой.

Редактор заводского издания заявила, что пишет один некролог в неделю

«Мы пишем по крайней мере один некролог каждую неделю», — сказала редактор заводского еженедельника «Металлург» Татьяна Филяева.

Всего на заводе работают порядка 18 тысяч человек. Как сообщил Лонгобардо, из них с февраля 2022 года на Украине было мобилизовано 3,5 тысячи мужчин. Не выжил 151 сотрудник, еще 38 числятся пропавшими без вести.

Фото: Reuters

18 мая на Украине вступил в силу закон о мобилизации

В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. За неявку по повестке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) военнообязанным запретят управлять транспортным средством, а гражданам, находящимся за рубежом, ограничат консульские услуги.

Порядок вручения повесток также изменился: она будет считаться врученной даже при отсутствии гражданина по месту жительства, если повестка отправлена по почте. Свидетельством вручения стала не только подпись гражданина, но и видеозапись передачи документа, отказа от ее получения или от общения с лицом, уполномоченным вручать повестки.

Кроме того, сотрудники ТЦК могут вручать повестки круглосуточно. Это могут сделать по месту проживания, работы, учебы, в общественных местах, общественных сооружениях, местах массового скопления людей, на блокпостах и пунктах пропуска через границу.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Ранее Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ВСУ. 17 мая он подписал закон «О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Украины и другие законы Украины относительно внедрения института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности».

Почти пять тысяч украинских заключенных согласились пойти на фронт с условием погашения тюремного срока. Как сообщила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая, заключенные по статьям Уголовного кодекса, часть из которых сейчас не подпадает под мобилизацию, не были опрошены.