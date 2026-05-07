Культура
09:21, 7 мая 2026Культура

Лоза объяснил критику Лазаревой в адрес советского менталитета

Юрий Лоза: Лазарева хочет привлечь к себе внимание резкими высказываниями
Ольга Коровина

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Певец и композитор Юрий Лоза объяснил поведение телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), раскритиковавшей советский менталитет. Его слова приводит «Абзац».

«Татьяна Лазарева, насколько я знаю, не пишет песен, не сочиняет стихов, не снимает фильмов. Каким образом она еще может заявлять о себе? Только высказываясь в интернете» — пояснил Лоза. Музыкант отметил, что в ином случае уехавшую из России телеведущую просто забудут.

Артист добавил, что обобщения, которые допустила Лазарева, выглядят нелепо. «Все люди разные. Поэтому я такие утверждения не люблю, когда говорят от имени всех», — заявил артист.

Ранее Татьяна Лазарева обвинила россиян в инфантильности и пожаловалась на особенности советского менталитета. По мнению телеведущей, россияне и жители постсоветских стран привыкли перекладывать ответственность на других людей и разные институты. Кроме того, по ее словам, люди из стран бывшего СССР не научились жить и наслаждаться жизнью, поскольку им постоянно приходилось выживать.

