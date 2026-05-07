Минобороны раскрыло детали о примененном ВСУ оружии на фоне «режима тишины» Зеленского

Минобороны: ВСУ за сутки применили 570 беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили 570 беспилотников за сутки на фоне объявленного украинским лидером Владимиром Зеленским «режима тишины». Детали о примененном Киевом оружии раскрыли в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, российские средства противовоздушной обороны сбили 570 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также ВСУ применили три управляемые авиационные бомбы и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 мая Украина направила в сторону России 347 дронов. Атака стала рекордной по массовости.

Минобороны также раскрыло цели ударов российских войск на Украине. В частности, удары были нанесены по объектам транспортной инфраструктуры и местам запуска беспилотников.