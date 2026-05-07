Минобороны раскрыло цели ударов российских войск на Украине

Минобороны: ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры на Украине

Российские войска ударили по объектам транспортной инфраструктуры на Украине. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что цели использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо того, удары наносились по местам запуска беспилотников самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников, добавили в оборонном ведомстве.

В ночь с 6 на 7 мая средства противовоздушной обороны России уничтожили над регионами страны несколько сотен украинских беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что всего над страной сбили 347 БПЛА. По информации Минобороны, атаке подвергся 21 российский регион.