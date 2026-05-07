Россия
09:28, 7 мая 2026

Младенцу сломали череп в российском роддоме

Майя Назарова

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Младенцу сломали череп в родильном доме на Камчатке. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По сведениям российского издания, матери ребенка делали кесарево сечение. Позже у грудничка обнаружили вдавленный перелом теменно-височной области и судорожный синдром.

Состояние ребенка стремительно ухудшалось, его направили на лечение в Санкт-Петербург.

Согласно проведенным экспертизам, кесарево было проведено слишком поздно. В медицинских документах не была зафиксирована травма у младенца.

Суд признал, что камчатские врачи неправильно оказали помощь матери. Роддом обязали выплатить по 1,5 миллиона рублей пациентке и ее супругу, и по 200 тысяч рублей — бабушкам. Руководство медучреждения с таким решением не согласилось.

Ранее в Карачаево-Черкесии заведующая роддомом оставила себе чужого младенца.

