01:38, 7 мая 2026

Мошенники начали угрожать звезде «Закрытой школы»

«112»: Мошенники разгневались на актрису Татьяну Васильеву из-за своей неудачи
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Global Look Press

Киберпреступники не смогли обмануть советскую и российскую актрису Татьяну Васильеву и выплеснули на нее гнев в телефонной беседе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По словам ее невестки, отдыхающую в Абхазии артистку решили развести по новой схеме обмана. Ей направили сообщение о посылке и попросили перейти по ссылке, чтобы продлить срок хранения товара. Страница оказалась фейковой.

Затем злоумышленники предложили Васильевой помочь решить вопрос. Для этого от нее требовалось продиктовать код, но актриса делать этого не стала. Тогда мошенники начали грубить и завершили разговор словами «будешь хлеб с водой доедать», пишет канал.

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева рассказала, что ее внук Григорий отдал аферистам 1,5 миллиона рублей. По ее словам, 15-летнего подростка «зомбировали» и угрожали, что причинят вред родителям.

