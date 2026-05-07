22:05, 7 мая 2026

На Украине резко высказались о ситуации в стране

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Richard Bell / Unsplash

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в стране считают непатриотичным признавать реальную ситуацию и закрывают глаза на происходящее. Об этом она написала в социальной сети X.

«Сегодня на Украине стало непатриотично признавать правду, желать окончания конфликта и критиковать власть», — подчеркнула она. По ее словам, на этом фоне считается нормой закрывать глаза на коррупцию, терпеть принудительную мобилизацию и делать вид, что именно так выглядит демократия.

Ранее Мендель заявила, что украинские чиновники используют принудительную мобилизацию как средство самостоятельного обогащения через вымогательство денег и бизнеса в «самый неподходящий момент» для страны.

До этого в силовых структурах рассказали, что на Украине вновь планируют ужесточить мобилизацию. Об этом говорят изменения в работе территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкоматов) и пересмотр условий предоставления отсрочки для студентов.

