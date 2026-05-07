На Западе обратились к ЕС после важного решения по России

Профессор Диесен: В ЕС могут нормализовать отстаивание дипотношений с Россией

В скором времени в Европе может измениться мнение по вопросу налаживания диалога с Россией. К такому выводу пришел профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.

«Вскоре в Европе может перестать считаться изменой отстаивание дипломатических отношений с Россией», — отметил он.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Москвой, когда «для этого настанет правильный момент». Предположительно, политики готовятся к потенциальным переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил о необходимости немедленного возобновления диалога с Россией. Он также разослал своим коллегам-парламентариям приглашения на Петербургский международный экономический форум.