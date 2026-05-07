Народный банк Китая взвинтил курс юаня до трехлетнего максимума

SCMP: ЦБ Китая довел курс национальной валюты до 6,8487 юаня за доллар

Народный банк Китая довел курс национальной валюты относительно доллара до максимального за более чем три года уровня. Об этом сообщило издание The South China Morning Post (SCMP).

По его данным, средний курс составил 6,8487 юаня за доллар. Как полагают аналитики, в ближайшие месяцы китайская валюта продолжит укрепляться. Возможно, что она достигнет 6,65 юаня за доллар к концу года. Однако это может создать проблемы для экспортного сектора.

Издание отметило, что юань растет на фоне продолжающихся колебаний доверия инвесторов к активам в долларах. Причинами этого стали опасения по поводу неопределенности политики в Вашингтоне, независимости Федеральной резервной системы и долгосрочной финансовой устойчивости Америки.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что желание Объединенных Арабских Эмиратов рассчитываться за нефть не в долларах, а в юанях создало угрозы для американской валюты.