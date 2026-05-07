12:42, 7 мая 2026

Названа наиболее вероятная причина падения дрона в Латвии

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут залетать в Прибалтику с территории самой Европы, где налажено их производство, считает военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал инцидент с упавшим в Латвии дроном.

По его словам, Россия более ответственная страна, и интересов запускать беспилотники на территорию Прибалтики у нее нет. Более того, отметил военный эксперт, Россия предупреждала, что будет реагировать на летящие со стороны Прибалтики и Финляндии дроны.

«Однако все равно они летают. Облетают территорию Белоруссии, над территорией Польши. До этого там падали беспилотники. (...) Они пытались изобразить, что якобы это были российские беспилотники», — заявил специалист.

Леонков объяснил, что в Европейском союзе (ЕС) налажено производство беспилотников, и Министерство обороны России публиковало адреса этих предприятий, в том числе в Прибалтике, Польше и Германии. Дрон, по его словам, мог вылететь не только с Украины, но и с территории самой Европы — современные технологии позволяют управлять беспилотниками через спутник.

«Причина падения может быть технической: российские средства радиоэлектронной борьбы могли заглушить сигнал, и дрон потерял связь с оператором. Также не стоит сбрасывать со счетов погоду — порывистый ветер на высоте до 100 метров разгоняется до 120 километров в час и легко сбивает беспилотники самолетного типа с большим размахом крыльев. Ранее в странах Балтии уже падали беспилотники, и местные власти пытались выдать их за российские, но доказать это не удавалось», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 мая на нефтебазе в городе Резекне на востоке Латвии разбился неизвестный беспилотник. Отмечается, что на территории республики упал как минимум еще один дрон. Его обломки до сих пор не обнаружены.

