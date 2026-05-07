Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:33, 7 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Названа распространенная ошибка при чистке зубов

Врач Дьячкова: Слишком большое количество пасты ухудшает качество чистки зубов
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

Слишком большое количество пасты вредит здоровью зубов при чистке, заявила стоматолог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники ОФС Яна Дьячкова. Об этом она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Когда пасты слишком много, во рту быстро образуется обильная пена, из-за чего возникает ощущение чистоты, будто процесс уже завершен. В результате многие люди сокращают время чистки. Однако ключевую роль в удалении зубного налета играет механическая работа щетки. Если из-за большого количества пасты человек чистит зубы меньше положенных двух минут, качество гигиены значительно снижается», — объяснила Дьячкова.

Врач добавила, что у детей из-за этой распространенной ошибки зубные пасты, содержащие фтор, могут спровоцировать развитие флюороза — это изменение структуры эмали, при котором на зубах появляются белые или пигментированные пятна.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Кроме того, отметила стоматолог, современные зубные пасты содержат не только фтор, но и пенообразователи, ароматизаторы, отбеливающие компоненты. Их избыток у людей с чувствительной слизистой, склонностью к сухости во рту или рецидивирующим стоматитом может усиливать ощущение жжения или дискомфорта, уточнила врач.

Ранее стоматолог-терапевт Магомед Расулович Халилбеков раскрыл убивающие зубы быстрее сахара привычки. К их числу врач отнес чистку зубов сразу после еды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ударил в расположенный в 2000 километров от Украины дом в российском городе

    НАСА запустит Dragon к МКС 12 мая

    Захарова предупредила французских бизнесменов об опасностях сотрудничества с Украиной

    Предложивший ВСУ завоевать Китай политик захотел диктатуры

    На Первый канал подали в суд из-за шутки про русских в КВН

    В Словакии объяснили цель поездки Фицо в Москву на 9 Мая

    В Европе начали повышать ставки

    Нападение подростка на мужчину ради 3,8 миллиона рублей в Москве попало на видео

    Девушка за сутки сшила сестре платье на выпускной и вызвала ажиотаж в сети

    Чернокожий участник СВО захотел стать депутатом в приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok