Названа распространенная ошибка при чистке зубов

Врач Дьячкова: Слишком большое количество пасты ухудшает качество чистки зубов

Слишком большое количество пасты вредит здоровью зубов при чистке, заявила стоматолог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники ОФС Яна Дьячкова. Об этом она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Когда пасты слишком много, во рту быстро образуется обильная пена, из-за чего возникает ощущение чистоты, будто процесс уже завершен. В результате многие люди сокращают время чистки. Однако ключевую роль в удалении зубного налета играет механическая работа щетки. Если из-за большого количества пасты человек чистит зубы меньше положенных двух минут, качество гигиены значительно снижается», — объяснила Дьячкова.

Врач добавила, что у детей из-за этой распространенной ошибки зубные пасты, содержащие фтор, могут спровоцировать развитие флюороза — это изменение структуры эмали, при котором на зубах появляются белые или пигментированные пятна.

Кроме того, отметила стоматолог, современные зубные пасты содержат не только фтор, но и пенообразователи, ароматизаторы, отбеливающие компоненты. Их избыток у людей с чувствительной слизистой, склонностью к сухости во рту или рецидивирующим стоматитом может усиливать ощущение жжения или дискомфорта, уточнила врач.

