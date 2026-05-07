Названа скрытая причина ускоренного старения кожи

JID: Длительное воздействие солнечного света ускоряет старение кожи

Длительное воздействие солнечного света может нарушать внутренние биологические часы кожи и ускорять процессы старения, выяснили ученые Манчестерского университета. Результаты исследования опубликованы в Journal of Investigative Dermatology (JID).

Исследователи сравнили участки кожи, регулярно подвергающиеся воздействию солнца, с защищенными от ультрафиолета зонами у одних и тех же добровольцев. Анализ показал, что хроническое воздействие UV-излучения ослабляет суточные ритмы активности генов, отвечающих за восстановление клеток и защиту ДНК.

Ученые выяснили, что в поврежденной солнцем коже нарушается координация процессов восстановления, которые обычно наиболее активно происходят ночью. По словам авторов работы, это может объяснять развитие воспаления, фотостарения и постепенное разрушение структуры кожи под действием ультрафиолета.

Специалисты отмечают, что кожа, как и другие органы, имеет собственные «биологические часы», помогающие адаптироваться к смене дня и ночи. А многолетнее воздействие солнечного света способно буквально «перенастраивать» эти ритмы.

