Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:33, 7 мая 2026Забота о себе

Названо здоровое количество мочеиспусканий в день

Уролог Аббуди: Для людей старше 60 лет нормой считается 10 мочеиспусканий в день
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sergey Neanderthalec / Shutterstock / Fotodom

Уролог Хамид Аббуди рассказал, какое количество мочеиспусканий в день считается здоровым. Его врач назвал в беседе с Metro.

По словам Аббуди, для взрослых людей норма — это от шести до девяти мочеиспусканий в день. При этом после 60 лет это количество увеличивается до 10 раз в день. Врач объяснил, что с возрастом почки начинают работать хуже, а мышцы мочевого пузыря слабеют. Кроме того, пожилые люди чаще принимают лекарства с мочегонным эффектом, отметил уролог.

Материалы по теме:
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025

«У мужчин с возрастом предстательная железа увеличивается в размерах. Это оказывает давление на мочевой пузырь и может увеличить количество мочеиспусканий», — добавил Аббуди.

Врач также предупредил, что более частые мочеиспускания могут быть вызваны различными заболеваниями. В их число уролог включил инфекции мочевыводящих путей, рак предстательной железы или мочевого пузыря, рассеянный склероз и инсульт.

Ранее уролог Ратмир Жилов рассказал о неочевидных симптомах камней в почках. Одним из них врач назвал появление ноющей боли в пояснице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина устроила самую массовую атаку на Россию на фоне «режима тишины» Зеленского. Сирены, взрывы, эвакуации. Что известно?

    Европейский банк частично продаст свой российский бизнес

    Госсекретарь США перешел на гангста-рэп

    Россиянин оказался в СИЗО за переданный аккаунт в соцсети

    Разработчик «Тени» представил тактическую сеть для МОГ

    В сети обсудили фигуру дочери Дмитрия Маликова в мини-шортах

    Готовность Украины принять шокирующие условия ради европейского кредита оценили

    Число сбитых беспилотников на подлете к Москве выросло до 24

    На территории нефтебазы в Латвии разбился беспилотник

    Названо здоровое количество мочеиспусканий в день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok