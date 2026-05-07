Названы повышающие риск преждевременной смерти продукты

EHJ: Ультрапереработанные продукты повышают риск преждевременной смерти

Ультрапереработанные продукты могут значительно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. К такому выводу пришли эксперты Европейского общества кардиологов. Обзор исследований опубликован в журнале European Heart Journal (EHJ).

Специалисты проанализировали все доступные на сегодня данные о влиянии ультрапереработанной пищи на здоровье сердца. Речь идет о продуктах промышленного производства с большим количеством добавок, сахара, соли и переработанных жиров — например, сладких снеках, колбасах, полуфабрикатах и газированных напитках.

Согласно данным исследования, у людей с самым высоким потреблением такой пищи риск сердечно-сосудистых заболеваний был выше на 19 процентов, риск фибрилляции предсердий — на 13 процентов, а вероятность смерти от болезней сердца увеличивалась до 65 процентов. Кроме того, ультрапереработанные продукты оказались связаны с ожирением, диабетом второго типа и повышенным давлением.

Исследователи считают, что проблема связана не только с составом продуктов, но и со степенью их промышленной обработки. По словам экспертов, даже продукты с «полезным» составом могут негативно влиять на здоровье, если они сильно переработаны.

