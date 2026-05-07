14:01, 7 мая 2026

Россияне разлюбили ходить в торговые центры

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Показатель Mall Index, отражающий количество посетителей торговых центров (ТЦ) на тысячу квадратных метров площадей, снизился в Москве с 27 апреля по 3 мая на четыре процента в недельном выражении и на пять процентов в годовом. Об этом со ссылкой на подсчеты Focus Technologies пишет «Коммерсантъ».

В Санкт-Петербурге за год падение составило семь процентов. Результат свидетельствует о том, что даже выходные дни больше не приводят к росту трафика в торговых центрах.

Директор по стратегическому развитию компании «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров согласен с оценкой спада посещаемости ТЦ, а руководитель центра «Школа девелопера» Эвелина Ишметова говорит о сокращении числа посетителей моллов на 5-8 процентов.

Такой результат зафиксирован даже с учетом заметного снижения туристической активности. Число гостиничных бронирований на майские праздники в России упало, по данным Travelline, на 11,1 процента в годовом выражении.

Одной из причин такой тенденции эксперты называют сокращение расходов граждан. Кроме того, на ситуацию могла повлиять холодная погода, снижающая число спонтанных визитов, нестабильная работа мобильного интернета и развитие цифровых сервисов, что бьет по развлекательной составляющей ТЦ — кафе, ресторанам и кино.

Ранее сообщалось, что в первом квартале среднедневной трафик торговых центров в России упал на два процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

