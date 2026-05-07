Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:14, 7 мая 2026Мир

Обама высказался о сокрытии инопланетных кораблей

Обама: США не скрыли бы данные об инопланетянах, так как плохо хранят секреты
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jim Vondruska / Reuters

Власти Соединенных Штатов не смогли бы утаить сведения о существовании инопланетян, поскольку не умеют хранить секреты. Об этом в интервью с CBS заявил американский экс-президент Барак Обама.

По его словам, если бы внеземные цивилизации существовали в действительности, а особенно под контролем правительства США, то общественность об этом бы уже узнала. Он считает, что так или иначе утечка все равно бы произошла.

«Обещаю вам, какой-нибудь парень, охраняющий объект, уже сделал бы селфи с одним из пришельцев, отправил бы его своей девушке», — заявил Обама в беседе с журналистами, подчеркнув, что американские власти «ужасно хранят секреты».

В конце апреля нынешний лидер США Дональд Трамп анонсировал публикацию целого массива данных о неопознанных летающих объектах (НЛО). Он считает, что часть этих данных будет очень интересна людям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ на агрессию неизбежен». Российский МИД посоветовал иностранным дипломатам покинуть Киев

    Мерц заявил об «эпохальном переломе» в Германии

    Турция представила умную ракету Kemankes 2 для оперативных ударов

    Обама высказался о сокрытии инопланетных кораблей

    Германия представила план из шести пунктов по реформированию ЕС

    Определились финалисты Лиги чемпионов

    Москвичей предупредили об опасной погоде 7 мая

    Жаловавшийся на ад в тюрьме экс-президент Франции вышел на свободу

    Глава ВОЗ сравнил распространение хантавируса с пандемией коронавируса

    На Украине силовики пришли за действующим сотрудником СБУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok