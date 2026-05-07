Обама высказался о сокрытии инопланетных кораблей

Обама: США не скрыли бы данные об инопланетянах, так как плохо хранят секреты

Власти Соединенных Штатов не смогли бы утаить сведения о существовании инопланетян, поскольку не умеют хранить секреты. Об этом в интервью с CBS заявил американский экс-президент Барак Обама.

По его словам, если бы внеземные цивилизации существовали в действительности, а особенно под контролем правительства США, то общественность об этом бы уже узнала. Он считает, что так или иначе утечка все равно бы произошла.

«Обещаю вам, какой-нибудь парень, охраняющий объект, уже сделал бы селфи с одним из пришельцев, отправил бы его своей девушке», — заявил Обама в беседе с журналистами, подчеркнув, что американские власти «ужасно хранят секреты».

В конце апреля нынешний лидер США Дональд Трамп анонсировал публикацию целого массива данных о неопознанных летающих объектах (НЛО). Он считает, что часть этих данных будет очень интересна людям.