07:39, 7 мая 2026

Освобожденного при обмене оппозиционера переобъявили в розыск в России

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

МВД России переобъявило в розыск политика и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (включен Минюстом России в реестр иноагентов), освобожденного в рамках международного обмена заключенными. Об этом сообщает РИА Новости.

Основанием для розыска указывается статья Уголовного кодекса, какая именно — не приводится.

Ранее сообщалось, что Кара-Мурза заочно обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах России и участии в экстремистской организации. Также известно, что в отношении политика заведено пять исполнительных производств о взыскании неоплаченных штрафов, полученных за нарушение закона об иноагентах.

14 мая 2024 года суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков. В августе того же года политика освободили в рамках крупного обмена заключенными в аэропорту Анкары (Турция), в котором участвовали 26 человек и 7 стран мира. Однако 15 октября 2025 года Кара-Мурзу заочно арестовали в России.

