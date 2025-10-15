Российского оппозиционера заочно арестовали. Год назад его освободили при беспрецедентном обмене заключенными с Западом

Суд в Москве заочно арестовал Владимира Кара-Мурзу по делу о фейках об армии

Суд в Москве заочно арестовал оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об аресте попросил следователь.

Кара-Мурзе предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») и части 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности») УК РФ. МВД России объявило политика в розыск.

Оппозиционера освободили при обмене заключенными с Западом

14 мая 2024 года суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков о действиях Российской армии. Свою вину он не признал.

Летом того же года Россия, Белоруссия, Германия, Словения, Норвегия и США провели беспрецедентный обмен заключенными.

Так, 1 августа в аэропорту Анкары Кара-Мурза оказался среди заключенных, переданных Западу. Вместе с ним передали бывшего депутата Илью Яшина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который проходит по тому же уголовному делу.

Фото: Michael Probst / AP

Яшин арестован за создание экстремистской организации

Бывший депутат был объявлен в розыск в конце декабря 2024 года. Его приговорили к 8,5 года лишения свободы в декабре 2022 года, признав виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. После крупного обмена заключенными он улетел из России.

Басманный суд заочно арестовал Яшина по делу о создании экстремистской организации, по которому также проходит Юлия Навальная (внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Суд удовлетворил ходатайство следствия», — сообщил источник.

В правоохранительных органах уточнили, что суд вынес решение о заочном аресте Яшина на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

Ранее сразу несколько иноагентов попали под уголовное дело

ФСБ начала следственные действия в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и его пособников. Они проходят по делу о попытке насильственного захвата власти в России, всем грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ходорковского назвали одним из инициаторов создания «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией в России), который появился после начала специальной военной операции. Также ему вменяют организацию террористического сообщества и публичные призывы к террористической деятельности.

Всего в деле более десяти фигурантов-иноагентов. Среди них, помимо Кара-Мурзы, также бизнесмены Борис Зимин и Евгений Чичваркин, политолог Екатерина Шульман, галерист Марат Гельман (признаны в РФ иноагентами) и другие участники «Антивоенного комитета».