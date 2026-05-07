04:06, 7 мая 2026Интернет и СМИ

Парень разом отомстил всем соседям за грубость и высокомерность

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Пользователь Reddit с ником ActPlayful9647 похвастался, как одним махом перессорил всех жителей своего района между собой. Причиной такой мести он назвал то, что «не может их терпеть».

«Они шумные, невоспитанные, ужасно грубые, надоедливые и высокомерные. Открылся ночной клуб — так они протестовали, пока его не закрыли, потому что там якобы употребляли наркотики. Жаловались, когда открылся магазин Dollar Tree (аналог российского Fix Price, — прим. «Ленты.ру»), потому что для них он слишком дешевый и оскорбительный. Запрещали жильцам многоквартирных домов парковаться на улице, потому что это лишает их мест», — написал автор.

Он придумал, как отмстить всем им одним разом. Зарегистрировав фейковый аккаунт в социальной сети для соседей Nextdoor, он начал выдумывать небылицы и публиковать их на странице сообщества.

«Написал, что Линда ворует цветы из сада Джейн. Утверждал, что видел, кто именно поцарапал одну из машин. Похитил табличку о начале обязательной уборки улиц, размещенную управляющей компанией, после чего в Nextdoor опубликовал сообщение с неправильной датой. Из-за этого водители, оставившие автомобили припаркованными в этот день, получили штрафы. Они так меня раздражают, что, надеюсь, однажды просто передерутся друг с другом», — рассказал молодой человек.

Ранее мужчина хитроумно отомстил любившим задерживать лифт на своем этаже соседям. Сам он живет на седьмом этаже, а семейство его обидчиков — на пятом.

