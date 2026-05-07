Бывший СССР
17:34, 7 мая 2026Бывший СССР

Пашинян решил отдохнуть во время подготовки к выборам

Пашинян решил взять отпуск в период подготовки к парламентским выборам 7 июня
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил отдохнуть от работы и взять отпуск в период подготовки к парламентским выборам 7 июня. Об этом пишет газета Hraparak со ссылкой на свои источники.

«Накануне официального старта предвыборной кампании Никол Пашинян и ряд видных представителей партии «Гражданский договор» [возглавляемая премьер-министром партия] из состава правительства, которые будут участвовать в агитации, уйдут в отпуск», — пишут журналисты.

По их словам, это сделано намеренно, чтобы сосредоточиться на предвыборной стратегии.

7 июня 2026 года в Армении пройдут парламентские выборы. Пашинян объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы кабмина республики от «Гражданского договора». Одна из оппозиционных сил, партия «Сильная Армения», выдвинула же на этот пост российского бизнесмена Самвела Карапетяна.

