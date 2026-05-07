15:01, 7 мая 2026

Москвичам рассказали о погоде 9 Мая

Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В День Победы погода в Москве обещает быть дождливой. Своим прогнозом с изданием RT поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Осадки начнутся с самой ночи, в основном дожди будут небольшими, местами умеренными и продолжатся в течение всего дня. В субботу, 9 мая, столбики термометров будут держаться на отметке плюс 10-15 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит от 6 до 11 метров в секунду. Аналогичной погода будет и в воскресенье, 10-го числа, разве что облачность сменится прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, ветер стихнет до 4-9 метров в секунду.

Небольшие дожди ожидаются и в понедельник, 11 мая. При этом температура медленно пойдет вверх — воздух прогреется до плюс 12-17 градусов.

Наступающая волна похолодания завершится в первый после майских праздников рабочий день, 12 мая. К этому времени температура вернется к климатической норме и достигнет плюс 18 градусов.

