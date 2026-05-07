08:34, 7 мая 2026Мир

Польша приготовилась размещать выведенные из Германии американские войска

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польская сторона готова принять выведенные из Германии американские войска, заявил президент Польши Кароль Навроцкий. Его цитирует журнал Politico.

«Если президент [Соединенных Штатов] Дональд Трамп решит сократить американское военное присутствие в Германии, то мы, в Польше, готовы принять американских солдат», — сказал политик.

Ранее Навроцкий и его литовский коллега Гитанас Науседа сообщили о готовности стран разместить на своей территории до пяти тысяч американских военнослужащих в случае их вывода из Германии.

2 мая США объявили о плане вывести пять тысяч военнослужащих из Германии в течение следующих 6-12 месяцев. Как объяснили в Пентагоне, передислокация связана с тем, что европейские союзники «не проявляют должной активности».

Немецкие военные, в свою очередь, рассказали, что Штаты и Германия углубили военное сотрудничество вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа. По их словам, ФРГ внедряет высокопоставленного американского офицера в структуру своего высшего военного командования, что «является признаком тесного сотрудничества, несмотря на ухудшение политических отношений».

