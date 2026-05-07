11:41, 7 мая 2026

Популярные препараты неожиданно связали со снижением риска потери зрения

Neurology: Препараты для профилактики мигрени снижают риск развития глаукомы
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: foto_and_video / Shutterstock / Fotodom

Препараты для профилактики мигрени из группы ингибиторов CGRP могут снижать риск развития глаукомы — одного из главных причин необратимой потери зрения. К такому выводу пришли ученые из Американской академии неврологии. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Исследователи проанализировали данные более 73 тысяч пациентов с мигренью. Они сравнили людей, принимавших современные препараты CGRP — эренумаб, фреманезумаб, галканезумаб и другие — с пациентами, использовавшими более старые средства для профилактики мигрени. За период наблюдения глаукома развилась у 0,42 процента пациентов из первой группы против 0,61 процента во второй.

После учета возраста, гипертонии и частоты приступов мигрени ученые выяснили, что прием CGRP-препаратов был связан со снижением риска глаукомы примерно на 25 процентов. Наиболее выраженный эффект наблюдался у препаратов на основе моноклональных антител. Исследователи предполагают, что такие лекарства могут положительно влиять на состояние сосудов и снижать воспаление в нервной системе.

Авторы работы подчеркивают, что исследование пока показывает лишь статистическую связь, а не прямой защитный эффект препаратов. Тем не менее результаты могут помочь лучше понять механизмы развития как мигрени, так и глаукомы, а в будущем — открыть новые подходы к профилактике заболеваний зрения.

Ранее ученые выяснили, что дефицит агматина и тиамина приводит к необратимой утрате зрения.

