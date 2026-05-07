13:18, 7 мая 2026

Потомков 4000-летнего воина из Якутии нашли на Камчатке

Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Найдены потомки древнего воина, обнаруженного в Якутии, — ими оказались почти 20 процентов живущих на Камчатке мужчин из числа местных коренных народов, сообщает портал «Родина» со ссылкой на журнал Human Genetics.

Могилу мужчины нашли еще в 2004 году возле села Кердюген недалеко от Якутска. Ему около 4000 лет, он принадлежал к Ымыяхтахской культуре. То, что похороненный был воином, доказывали найденные наконечники стрел, роговые доспехи и прочие артефакты, а также многочисленные зажившие переломы.

Теперь российские генетики провели анализ последовательности Y-хромосомы останков, а затем сравнили результаты с геномами современных сибирских народов. Ученые собрали данные 256 мужчин, принадлежащих к 11 коренным группам Дальнего Востока. Выяснилось, что геном этого воина есть у 19 процентов мужчин, проживающих на Камчатке. Самыми прямыми потомками являются коренные народы Камчатки и Чукотки, в частности, чукчи, коряки и эвены. Для сравнения: у эскимосов с соседних территорий совпадений не было.

Исследование позволило ученым реконструировать маршруты миграций древних людей с родины их предков — территории Забайкалья.

Ранее археологи нашли в Тверской области один из древнейших городов славян. Специалисты исследовали древние постройки и керамические изделия кривичей, живших в этой местности еще в X-XIII веках. Как утверждают ученые, могильник — одно из первых христианских кладбищ в Верхнем Подвинье, его детальное исследование даст представление о жизни кривичей.

