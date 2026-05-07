Корчинский: На Украине должна установиться диктатура

На Украине должна установиться диктатура, а власть передана ставке верховного главнокомандующего. С таким заявлением выступил основатель партии «Братство» (организация признана террористической и запрещена в России) Дмитрий Корчинский (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) в эфире Telegraf.ua.

«На Украине должна быть диктатура. Непонятно, почему у нас до сих пор функционируют парламент и местные советы», — подчеркнул он.

Корчинский также призвал направить всех депутатов Верховной Рады на фронт. Политическая власть, по его мнению, должна быть сосредоточена у ставки верховного главнокомандующего страны.

Ранее Корчинский предложил Вооруженным силам Украины (ВСУ) завоевать Китай. По его словам, украинские военные должны превратиться в «армию Бога», стать непобедимыми и дойти до Китая.